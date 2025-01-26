Video Yaşam Ankara'da 5 katlı binada korkutan yangın: 3 kişi yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi | Video
Ankara'da 5 katlı binada korkutan yangın: 3 kişi yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi | Video

Ankara'da 5 katlı binada korkutan yangın: 3 kişi yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi | Video

26.01.2025 | 08:42

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede bulunan 3 kişi yaralanırken, 6 kişi de dumandan etkilendi.

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Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan 105 numaralı 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangın elektrik kaynaklı çıkarken yangın nedeniyle binada bir patlama meydana geldiği de iddia edildi. Yangının çıktığı dairede bulunan Yusuf Tayfun Çakmak, Gülhan Çakmak ve Fatma Fitnat Atalay yaralandı. Ayrıca yangının çıktığı dairede kalanlara yardım etmek isteyen vatandaşların da aralarında bulunduğu 6 kişi ise dumandan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri güvenlik nedeniyle caddeyi ulaşıma kapattı ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangının olduğu binadaki vatandaşlara yardım eden Cem Meral ise o anları, "Bir bayan çığlık atarak dışarı çıktı. Hemen yukarı çıktım. Yangın başlamıştı. Yukarıda bir yaşlı teyze ve karı koca vardı. Yaşlı teyzeyi sırtıma alıp indirmek istedim, panik oldu teyze. Ben de yukarıda bulunan başka bir arkadaşı sırtıma alıp indirdim. Patlama oldu. O zaman hepsi aşağı inmişti, yukarıda kimse yoktu. Tüp olabilir, başka bir şey olabilir. Hiç tahmin edemiyorum ama ateşten dolayı bir şey patladı" şeklinde anlattı.

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