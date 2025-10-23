Video Yaşam Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video

Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video

23.10.2025 | 09:06

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışanların müşteriler tarafından darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, olay Gölbaşı İlçesi Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.E. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B, kasiyer M.C.E'yi darp betti. Kavgayı gören diğer çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.C.E ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 04:05
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 23.10.2025 | 09:06
Sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 23.10.2025 | 09:05
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 05:07
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:05
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 01:19
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 23.10.2025 | 09:04
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 23.10.2025 | 09:04
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 02:53
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04
Türkiye’den Almanya’ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: Olmuyor, dönmek istiyorum | Video 01:55
Türkiye'den Almanya'ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: "Olmuyor, dönmek istiyorum" | Video 22.10.2025 | 16:42
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 00:49
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 22.10.2025 | 16:11
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret’e ait olduğu ortaya çıktı | Video 02:09
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret'e ait olduğu ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:48
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 01:15
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 22.10.2025 | 15:48
Van’da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 02:03
Van'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 22.10.2025 | 15:15
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 00:25
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 22.10.2025 | 15:14
Şehit babasına dilenci diye hakaret edip, darbetmeye kalktı | Video 01:26
Şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip, darbetmeye kalktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Kına gecesi faciadan dönüldü: Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 00:25
Kına gecesi faciadan dönüldü: Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 22.10.2025 | 15:05
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:05
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 06:14
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 22.10.2025 | 14:54
İzmir’de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:15
İzmir'de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1'i ağır 2 yaralı | Video 22.10.2025 | 14:20
İzmir’de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 00:48
İzmir'de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 22.10.2025 | 14:19
Motosiklete çarpan kadın sürücü: Önüme yaprak düştü | Video 02:20
Motosiklete çarpan kadın sürücü: "Önüme yaprak düştü" | Video 22.10.2025 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY