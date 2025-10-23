Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 23.10.2025 | 09:06 Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışanların müşteriler tarafından darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, olay Gölbaşı İlçesi Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.E. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B, kasiyer M.C.E'yi darp betti. Kavgayı gören diğer çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.C.E ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.