Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video
26.10.2025 | 08:54
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanı kurşunlandı.
