Ankara’da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı 12.08.2024 | 11:44 Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 09.08.2024 gününde Ankara'nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazadan önce muavinin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde ise kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüs içerisinde bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştı.