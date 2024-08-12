Ankara’da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı
Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı.
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