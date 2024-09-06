Video Yaşam Ankara'da restoran bahçesinde yemek arayan ayı kamerada!
Ankara'da restoran bahçesinde yemek arayan ayı kamerada!

Ankara'da restoran bahçesinde yemek arayan ayı kamerada!

06.09.2024 | 08:35

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde acıkan bir ayı restoranın masalarında yiyecek ararken görüntülendi.

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Olay, dün gece geç saatlerde, Ankara'nın Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda meydana geldi. Acıkan bir ayı ilçe merkezine inerek, restorandın bahçesine girdi. Restoran bahçesinde gezinen ayı masalar üzerinde bir şeyler ararken görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayı restoran bahçesinden çıkarak karanlıkta kayboldu.
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