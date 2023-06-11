Video Yaşam Ankara'da sağanak etkili oldu: Caddeler suyla doldu, araçlar sürüklendi! | Video
Ankara'da sağanak etkili oldu: Caddeler suyla doldu, araçlar sürüklendi! | Video

Ankara'da sağanak etkili oldu: Caddeler suyla doldu, araçlar sürüklendi! | Video

11.06.2023 | 15:43

Ankara'da sağanak etkili oldu. Caddeler suyla doldu araçlar sürüklendi.

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