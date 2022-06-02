Video Yaşam Ankara'da sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada | Video
Ankara'da sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada | Video

Ankara'da sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada | Video

02.06.2022 | 00:46

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, evine giden ortaokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, 6 köpeğin arasında kalan öğrenci, koşarak son anda kurtuldu.

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