Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video

ANKARA'da otomobilin, taksi ile çarpışıp duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sola dönüş yaparken taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek, dükkanın duvarına çarptı.Taksi ve otomobilin hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.