Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde 9 iş yeri yandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah 05.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangın Sincan itfaiyesinin çalışmaları ile söndürüldü. Sincan kaymakamı Abdullah Küçük olay yerine gelerek incelemede bulundu. 17 iş yerinden 9'unun yangında hasar gördüğü tespit edildi. Polis yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.