Video Yaşam Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video
Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video

16.03.2023 | 18:09

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında anket sonuçları ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Son anket sonuçlarını da değerlendiren Yavuz dikkat çeken bilgiler aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video 25:28
Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video 16.03.2023 | 18:09
Şanlıurfa’da sel felaketinin yaşandığı bölgeden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:22
Şanlıurfa'da sel felaketinin yaşandığı bölgeden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.03.2023 | 16:44
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarptı: 3 ölü | Video 01:03
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarptı: 3 ölü | Video 16.03.2023 | 15:52
Sultangazi’de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı! O anlar kamerada 03:13
Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı! O anlar kamerada 16.03.2023 | 14:36
Bolu’da 4.8’lik deprem güvenlik kamerasında | Video 00:39
Bolu'da 4.8'lik deprem güvenlik kamerasında | Video 16.03.2023 | 15:02
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 01:33
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 16.03.2023 | 15:21
Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı... Kaza anı kamerada | Video 03:40
Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı... Kaza anı kamerada | Video 16.03.2023 | 15:12
Aydın’da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 02:31
Aydın'da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 16.03.2023 | 15:08
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 00:18
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 16.03.2023 | 15:01
Silivri’de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:46
Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.03.2023 | 14:41
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl’deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video 05:43
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video 16.03.2023 | 14:55
SON DAKİKA: Bolu’da 4.8’lik deprem! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi! Deprem Uzmanı’ndan önemli açıklamalar | Video 03:50
SON DAKİKA: Bolu’da 4.8’lik deprem! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi! Deprem Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video 16.03.2023 | 14:29
SON DAKİKA! Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 01:14
SON DAKİKA! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 16.03.2023 | 14:12
Sultangazi’de damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı | Video 03:04
Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı | Video 16.03.2023 | 14:12
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:02
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.03.2023 | 13:55
Adıyaman’da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 03:09
Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 16.03.2023 | 12:43
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 03:00
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 16.03.2023 | 12:43
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 00:42
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 16.03.2023 | 12:32
Kolpaçino’ kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video 00:46
Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video 16.03.2023 | 12:28
Kayseri’de zincirleme trafik kazası! 10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı | Video 02:17
Kayseri'de zincirleme trafik kazası! 10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı | Video 16.03.2023 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA