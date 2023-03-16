Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında anket sonuçları ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Son anket sonuçlarını da değerlendiren Yavuz dikkat çeken bilgiler aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:28
00:22
01:03
03:13
00:39
Bolu'da 4.8'lik deprem güvenlik kamerasında | Video 16.03.2023 | 15:02
01:33
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 16.03.2023 | 15:21
03:40
02:31
Aydın'da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 16.03.2023 | 15:08
00:18
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 16.03.2023 | 15:01
06:46
Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.03.2023 | 14:41
05:43
03:50
01:14
SON DAKİKA! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 16.03.2023 | 14:12
03:04
05:02
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.03.2023 | 13:55
03:09
Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 16.03.2023 | 12:43
03:00
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 16.03.2023 | 12:43
00:42
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 16.03.2023 | 12:32
00:46
Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video 16.03.2023 | 12:28