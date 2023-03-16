Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı | Video

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında anket sonuçları ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Son anket sonuçlarını da değerlendiren Yavuz dikkat çeken bilgiler aktardı.