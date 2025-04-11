Video Yaşam Anne kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu yavruları kurtarıldı | Video
Anne kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu yavruları kurtarıldı | Video

Anne kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu yavruları kurtarıldı | Video

11.04.2025 | 10:17

Şanlıurfa’da anne kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu 5 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen bir vatandaş, otomobiline bindiği sırada motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kaputu açan sürücü, içerisinde yavru kedilerin olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, uzun süren çalışmanın ardından 5 yavru kediyi çıkartmayı başardı. Annesinin ulaşabileceği bir yere bırakılan yavru kedilere su ve süt verildi.

Yapılan araştırmada anne kedinin otomobilin motor kısmında doğum yaptığı öğrenildi.

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