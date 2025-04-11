Anne kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu yavruları kurtarıldı | Video
Şanlıurfa’da anne kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu 5 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yapılan araştırmada anne kedinin otomobilin motor kısmında doğum yaptığı öğrenildi.
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