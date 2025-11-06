Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 11:28 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aranan anne ile 5 yaşındaki oğlunun yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına beş gündür devam ediliyor.Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.