Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.11.2025 | 11:28

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aranan anne ile 5 yaşındaki oğlunun yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına beş gündür devam ediliyor.

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.

Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
