Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video
06.11.2025 | 11:28
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aranan anne ile 5 yaşındaki oğlunun yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.
Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 11:28
02:54
01:57
01:57
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:21
04:39
Cevizlibağ'da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video 06.11.2025 | 10:21
02:03
Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 06.11.2025 | 10:08
00:41
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 10:06
02:17
01:47
01:08
Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video 06.11.2025 | 08:43
00:35
Kayseri'de eş zamanlı asayiş uygulaması: 148 aranan şahıs yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:36
01:05
02:46
00:48
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video 05.11.2025 | 16:03
03:07
00:25
Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 14:26
02:31
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video 05.11.2025 | 13:49
03:21
04:51
Şişli'de özel bakımevinde kalan yaşlı kadının malına göz diktikler | Video 05.11.2025 | 13:40