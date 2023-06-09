Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu | Video
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde M.U. (14), annesine şiddet uygulayan babası S.U.'yu tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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