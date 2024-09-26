Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi: Zehirli çizgili kedi balığı
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü görüntülendi. Bu sürü, Antalya Körfezi'nde ilk kez tespit edilen istilacı bir tür olarak kaydedilirken, görüntüler dalış yapan bir eğitmenin sualtı kamerasıyla çekildi.
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