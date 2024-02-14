Antalya'da alt geçitte felaketin izi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu | Video
Sağanak felaketinin yaşandığı Antalya'da, Halil Yıldız'ın (47) otomobil içerisinde ölü bulunduğu altgeçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.
2,5 METRELİK SU SEVİYESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sağanak sonrası bazı altgeçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cansız bedeni bulundu. Altgeçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. Altgeçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik altgeçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.
Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.
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