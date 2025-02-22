Antalya'da apartman boşluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın apartman boşluğunda çıkan yangın endişeye neden oldu.
Yaklaşık 45 dakika süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin çatıya sıçrayarak burada bulunan eşyalara da zarar verdiği öğrenildi. Soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerine devam ediyor.
Yangın sırasında apartman sakinleri ve çevredekiler büyük panik yaşarken, tahliye edilen yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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