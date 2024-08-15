Antalya'da eşiyle birlikte balık tutan balıkçının zor anı: Görünce dayanamadı!
Antalya'da eşiyle birlikte balığa çıkan adamın oltasına yazılı orkinos balığı takıldı. Oltasını teknesine doğru çeken adam, tuttuğu balığın peşinden aynı cinsten bir balığın uzun süre takip ettiğini görünce, tuttuğu balığı öperek geri saldı.
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