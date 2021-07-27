Video Yaşam Antalya'da feci ölüm! Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı | Video

Antalya'da feci ölüm! Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı | Video

Antalya'da feci ölüm! Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı | Video
27.07.2021 | 09:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da feci ölüm! Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı | Video 03:16
Antalya'da feci ölüm! Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı | Video 27.07.2021 | 09:07
Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 04:19
Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 27.07.2021 | 08:49
Meksika’daki selde 310 ev hasar gördü | Video 05:13
Meksika’daki selde 310 ev hasar gördü | Video 27.07.2021 | 08:49
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti | Video 00:53
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti | Video 27.07.2021 | 08:49
Boğuluyorum diye feryat etti, son anda kurtarıldı | Video 01:26
"Boğuluyorum" diye feryat etti, son anda kurtarıldı | Video 27.07.2021 | 08:52
Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı | Video 00:59
Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı | Video 27.07.2021 | 08:56
Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video 00:16
Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video 27.07.2021 | 08:39
Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğlunun sevincini sosyal medyadan paylaştı! | Video 00:38
Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğlunun sevincini sosyal medyadan paylaştı! | Video 26.07.2021 | 22:21
Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video 00:58
Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video 26.07.2021 | 20:16
Malatya'da 'kalıcı liste' sevinci! Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde! | Video 05:49
Malatya'da 'kalıcı liste' sevinci! Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde! | Video 26.07.2021 | 18:37
UNESCO'dan İngiltere'ye uyarı! Dünyaca ünlü Stonehenge Anıtı tehlikede mi? | Video 01:36
UNESCO'dan İngiltere'ye uyarı! Dünyaca ünlü Stonehenge Anıtı tehlikede mi? | Video 26.07.2021 | 17:56
Tekirdağ'da İmamın motosikletinin çalındığı anlar kameralara böyle yansıdı | Video 01:29
Tekirdağ'da İmamın motosikletinin çalındığı anlar kameralara böyle yansıdı | Video 26.07.2021 | 17:46
İzmir'de genç yaşta ölen fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'dan geriye bu görüntüler kaldı 00:38
İzmir'de genç yaşta ölen fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'dan geriye bu görüntüler kaldı 26.07.2021 | 15:14
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken | Video 05:53
Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken ölen Onur'un son görüntüsü kurban keserken | Video 26.07.2021 | 17:03
Hızla geldi, motosiklete böyle vurdu | Video 00:35
Hızla geldi, motosiklete böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 16:48
Otoparkta drift yapan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı | Video 00:24
Otoparkta drift yapan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı | Video 26.07.2021 | 16:38
Van'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı 04:20
Van'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı 26.07.2021 | 15:13
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:24
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 26.07.2021 | 15:05
İstanbul Eyüpsultan'da uzun namlulu silahların kullanıldığı kavga; 1 ölü 1 yaralı 04:34
İstanbul Eyüpsultan'da uzun namlulu silahların kullanıldığı kavga; 1 ölü 1 yaralı 26.07.2021 | 14:12
Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar | Video 05:59
Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar | Video 26.07.2021 | 14:02

Antalya’da düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1’i ağır 9 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturdukları masanın üzerine devrildi. Olayda Mustafa Ölmez (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA