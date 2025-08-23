Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 adrese eş zamanlı düzenlediği "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirilirken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
