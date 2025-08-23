Video Yaşam Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
Antalya'da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

23.08.2025 | 09:46

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 adrese eş zamanlı düzenlediği "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirilirken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Muratpaşa ilçesinde helikopter ve drone destekli 75 ekip ve 239 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonu gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
