Antalya'da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü | Video

28.09.2025 | 09:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya olay yerinde ölürken kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilin yayaya çarptıktan sonra karşı şeride geçerek karşı şeritte seyir halindeki otomobile çarpıp takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü. Kaza anları güvenlik kamerası ve bir araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ercan Karaca'nın kullandığı 07 BNM 022 plakalı otomobil Örenşehir Mahallesi kavşağına geldiğinde yaya geçidi bulunmayan yerden yolun karşısına geçmekte olan Okan Çağan'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve asfalta düşen Okan Çağan, arkadan gelen bir otomobilin de çarpmasıyla yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer taraftan aşırı hızlı olduğu gözlenen 07 BNM 022 plakalı otomobil çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Harun B.'nin kullandığı 06 AEN 597 plakalı otomobile çarptı. Araçlar hurdaya dönerken yaralanan Ercan Karaca, Harun B. ve Mehmet S. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Ercan Karaca kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ve trafik ekiplerinin yolda önlem almasının ardından her iki tarafa da yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Feci kazada otomobilin yayaya hızla çarpıp kontrolden çıkarak karşı şeride geçip diğer araca çarpması ve takla atması arkadan gelen araç kamerasına ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarpması. sonucu hayatını kaybeden Okan Çağan'ın yanında bir şahsın bulunduğu, kazayı yaralanmadan atlatan ve yol kenarındaki ağacın altında oturan şahsın olayın şokunu uzun süre atlatamadığı görüldü.

