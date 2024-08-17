Antalya'da kırsal alanda çıkan yangın, 3 sera ve ormanlık alana zarar verdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın, bölgede birçok noktaya sirayet etti. Sera ve evlere yakın alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yangında ormanlık alan ve 3 sera zarar gördü.