Antalya'da koli karton fabrikasında korkutan yangın | Video 17.08.2024 | 10:41 Antalya da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında depo ve fabrikada maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın bugün sabah saat 05.45 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk mahallesi 22052 sokak üzerinde bulunan koli karton fabrikasında yaşandı. Fabrikadan alevler yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye yakın olan ikamet ve seralara sirayet etmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.