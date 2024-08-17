Antalya'da koli karton fabrikasında korkutan yangın | Video
Antalya da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında depo ve fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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