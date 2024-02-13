Antalya'da şiddetli yağış! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı | Video
Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, gece şiddetini yoğun şekilde artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde araçlar sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı. Antalya Valiliği, 5 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı.
Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde araçlar sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı.Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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