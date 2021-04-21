Video Yaşam Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi

Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi

Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi
21.04.2021 | 11:00

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Antalya'da, 'Ares' takma adıyla tanınan (TikTok) sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E. (25) için duruşma savcısı da mütalaasını açıkladı.

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Olay, geçen yıl 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu kız kardeşi H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Davanın 5'inci duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklara tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi.


Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak istemesi üzerine duruşma ertelendi.

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