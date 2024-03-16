Video Yaşam Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video

16.03.2024 | 15:03

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kepez ilçesinde yaptığı uygulamada 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 31 kişi gözaltına alındı, 17'si tutuklandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla riskli bölge olarak tespit edilen yerlere yönelik çalışma yapıldı. Kepez ilçesinde belirlenen 18 adrese, 45 ekip, 183 personel, 16 motorize tim ve 2 narkotik madde arama köpeği ile operasyon gerçekleştirildi.

6 bin 882 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada 40 aranan şahıs yakalandı, 2 kilogram çeşitli türevlerde uyuşturucu madde, 1600 sentetik uyuşturucu hap, 210 adet kağıda emdirilmiş 52 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 2 tabanca ve 10 fişek, 9 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen döviz ve nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 31 şahıs hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 171 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı, 17 kişi tutuklandı.

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