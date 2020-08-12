Antalya'da villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku | Video

Pandemi sürecinde koronavirüsten korunmak için izole tatil arayışına giren tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı. Kilometrelerce öteden konaklayacağı villaya gelen tatilciler, ya o adreste villa olmadığını ya da aynı villanın birden çok kişiye aynı anda kiraya verildiğini öğrenince dolandırıldıklarını anladı.

Koronavirüs sürecinde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayatla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarındaki tatil destinasyonlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 5 yıldızlı oteller koronavirüs tedbirleri alarak, gelecek tatilcileri beklerken, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tatilciler daha izole bir tatili tercih etti. İzole tatil için özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerindeki lüks villalar büyük ilgi gördü.



İNTERNET SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonda günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi. Havale işleminin ardından rezervasyonun tamamlandığını düşünen tatilciler, tatillerinin başladığı gün verilen adrese geldiklerinde ise büyük şok yaşadı. Adrese gelen çoğu tatilci ya verilen adreste villa göremedi ya da aynı villanın birçok tatilciye aynı anda kiraya verildiğini gördü. Karşılarında bir muhatap bulamayan mağdurlar durumu polise bildirince olayın bir dolandırıcılık yöntemi olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar, kiralama hizmeti veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi sitelerinden kiraladıklarını iddia etse de yapılan araştırma sonucunda sitelerin birebir kopyasının oluşturularak kullanıcılara sunulduğu belirlendi.