Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video

Antalya'da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarıp kameralarla kayda aldı. Hangi amaç için çekim yapıldığı anlaşılamayan görüntülerde vincin hemen altında kadın ve 2 küçük çocuğun olması, görüntüleri izleyenleri korkuttu.

Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesinde yapılan, hurdaya çıkmış bir otomobil ile vincin kullanıldığı çekimler hem şaşırttı hem korku dolu anlara neden oldu. Bir grup genç, çekici yardımıyla getirdikleri otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkardı. Otomobilin içindeki kamera ile vincin etrafında dolanan dron kamerası, Reklam çekimleri mi yapıyorlar sorusunu akıllara getirirken, çekim sırasında bir kadın ile 2 çocuğun vincin ve havadaki otomobilin hemen altında dolaşması korkuttu. Görüntüleri cep telefonu ile çeken kişinin, Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına! sözleri, Kaç metredeyiz, az oldu az şeklindeki yakınmaları kayıtlara yansıdı. Tavanındaki halat ile 30 metre yüksekliğe çıkan otomobil içindeki kişinin, Aşağıya bakar mısınız sözleri de yüksekliğin ne kadar ürkütücü, halatın kopması halinde olası facianın tehlikesini gözler önüne serdi. Çekimlerde sağlık ekibi ve güvenlik şeridinin olmaması dikkati çekerken, vinç ile yapılan bu çekimin ne amaçla kullanılacağı ise bilinmiyor.