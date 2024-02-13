Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi | Video 13.02.2024 | 08:47 Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu. Valilik bünyesinden yapılan açıklama neticesinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.Şiddetli yağış ve selin getirdiği olumsuzluk nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceği duyuruldu. Yapılan duyuruda "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." denildi.