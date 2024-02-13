Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi | Video
Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Şiddetli yağış ve selin getirdiği olumsuzluk nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceği duyuruldu. Yapılan duyuruda "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." denildi.
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