Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor | Video

Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter 6 arazöz 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.