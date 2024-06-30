Video Yaşam Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor | Video
Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor | Video

Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor | Video

30.06.2024 | 16:24

Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter 6 arazöz 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.

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