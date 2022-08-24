Video Yaşam Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video
Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video

Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video

24.08.2022 | 13:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Meteoroloji’den Kuzey Ege ve Marmara’ya yağış uyarısı: ’Sel, yıldırım, dolu ve kıyılarda hortum riski var’ | Video 05:39
Son Dakika: Meteoroloji'den Kuzey Ege ve Marmara’ya yağış uyarısı: 'Sel, yıldırım, dolu ve kıyılarda hortum riski var' | Video 24.08.2022 | 15:23
Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video 07:00
Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video 24.08.2022 | 13:43
Küçükçekmece’de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada | Video 00:21
Küçükçekmece'de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada | Video 24.08.2022 | 14:27
Alanya’da şapka ve maske takıp 100 bin liralık kabloları çaldılar 00:26
Alanya’da şapka ve maske takıp 100 bin liralık kabloları çaldılar 24.08.2022 | 14:36
Muğla’da yağmurda deniz keyfi | Video 00:37
Muğla’da yağmurda deniz keyfi | Video 24.08.2022 | 14:33
Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular | Video 00:10
Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular | Video 24.08.2022 | 12:01
Önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video 00:35
Önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video 24.08.2022 | 12:00
Bolu’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 01:10
Bolu’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 24.08.2022 | 11:50
Esenyurt’ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı | Video 02:39
Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı | Video 24.08.2022 | 10:37
Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 02:35
Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 10:37
Sıfır otomobilde ’korsan’ yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video 04:40
Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video 24.08.2022 | 10:56
İstanbul Avcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:59
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.08.2022 | 09:37
Sakarya’da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 00:38
Sakarya'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 24.08.2022 | 09:57
Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 02:35
Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 09:37
SON DAKİKA: Meteoroloji’den 10 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor | Video 03:25
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor | Video 24.08.2022 | 09:25
Marmaris’te sürat teknesi alev alev yandı | Video 00:16
Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 09:19
Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 00:24
Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 09:10
Baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber! Sürücünün cesedi 7 saat sonra çıkarıldı | Video 02:53
Baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber! Sürücünün cesedi 7 saat sonra çıkarıldı | Video 24.08.2022 | 08:46
Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 03:28
Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 08:46
Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 00:29
Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 24.08.2022 | 08:46

Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanan, Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Soli Pompeipolis Antik Limanı’ndaki bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin limanı olan Soli Pompeipolis Antik Limanındaki kazı çalışması sona erdi. Tarihi 2. yüzyıla uzanan Soli Pompeiopolis Antik Limanında kazı 4 Ağustos'ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında başlayan kazılar, 20 gün sürdü. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik bir alan temizlenirken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl ilk kez başlatılan ve sona eren çalışmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Prof. Dr. Remzi Yağcı, 2022 yılı Soli Pompeipolis Kazı programı içerisinde yer alan liman çalışmalarının 20 gün sürdüğünü söyledi. Bu süre 70 metrelik bir alanda çalıştıklarını ifade eden Yağcı, "Burada amaç limanın yapısal ayrıntılarının ortaya çıkarılmasıydı. Dolgu malzemesinin özel bir harçla yapılmış olması ve oradaki bloklar üzerinde incelemelerimiz devam ediyor. Bu arada da bazı buluntular açığa çıktı ve bu çok önemli. Roma külçeleri çıktı. Bunlar büyük çivi şeklinde, ortasında bir bombe olan, küskü diyebiliriz. Bunlar ya bir takım demir aletlerinin yapımında yada bazı endüstriyel tasarım için kullanılıyorlar. Bu buluntu önemliydi. Çünkü Doğu Akdeniz'in en önemli, en büyük limanlarından biri olan Soli Pompeipolis Antik Limanı gerçekten anıtsal özelliklere sahip" diye konuştu.

"LİMAN İLE SÜTUNLU CADDE BİRLEŞİYORDU"
Kazılar sonunda limanda ne gibi faaliyetlerin de olduğunu açığa çıkacaklarını vurgulayan Yağcı, "Gelecek yıllarda da bu çalışmalarımız sürecek. Limanın büyük bir kısmı kumlarla dolmuş durumda. Bu dolguyu kaldırmak da baya bir zaman alacak. Zaten uzun süreli bir proje. Ancak şurası bir gerçek ki liman ile sütunlu cadde birleşiyordu. Bununla ilgili elimizde arkeoloji veriler var. Zamanla işte bu kamulaştırma sorunları çözüldükten sonra limanda daha geniş çaplı bir çalışma, araştırma başlatabiliriz. Liman yüzyıllar geçince, bin 800 yıldır doluyor demektir. Bu dolgu güneybatıdan esen rüzgarlar, zaman zaman da bu bölgede olan şiddetli depremler sonucu olması muhtemel tsunamiler nedeniyle dolmuş olabilir" şeklinde konuştu.

"BURASI KÜLTÜR TURİZMİNE ÇOK KATKISI OLABİLİR"
Her ne nedenle dolmuş olursa olsun bu antik limanın tamamen ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yağcı, "Burasının sütunlu caddeyle birleştirilmesi gerekir. Bura Mersin ve Türkiye için kültür turizmine çok katkısı olabilir. Eğer aynı anda antik limanlarda çalışmalar başlatılırsa, buraya kültür turları düzenlenebilir, şehir içi turları düzenlenebilir. Kültür turizmine meraklı birçok kişi buraya karadan ve denizden ziyarete gelebilir. Bu yönden çok önemli. Burası Mersin'in kent olarak marka değerini çok artıracak bir adım olabilir" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA