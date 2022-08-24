Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video

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Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanan, Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Soli Pompeipolis Antik Limanı’ndaki bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu.
"LİMAN İLE SÜTUNLU CADDE BİRLEŞİYORDU"
Kazılar sonunda limanda ne gibi faaliyetlerin de olduğunu açığa çıkacaklarını vurgulayan Yağcı, "Gelecek yıllarda da bu çalışmalarımız sürecek. Limanın büyük bir kısmı kumlarla dolmuş durumda. Bu dolguyu kaldırmak da baya bir zaman alacak. Zaten uzun süreli bir proje. Ancak şurası bir gerçek ki liman ile sütunlu cadde birleşiyordu. Bununla ilgili elimizde arkeoloji veriler var. Zamanla işte bu kamulaştırma sorunları çözüldükten sonra limanda daha geniş çaplı bir çalışma, araştırma başlatabiliriz. Liman yüzyıllar geçince, bin 800 yıldır doluyor demektir. Bu dolgu güneybatıdan esen rüzgarlar, zaman zaman da bu bölgede olan şiddetli depremler sonucu olması muhtemel tsunamiler nedeniyle dolmuş olabilir" şeklinde konuştu.
"BURASI KÜLTÜR TURİZMİNE ÇOK KATKISI OLABİLİR"
Her ne nedenle dolmuş olursa olsun bu antik limanın tamamen ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yağcı, "Burasının sütunlu caddeyle birleştirilmesi gerekir. Bura Mersin ve Türkiye için kültür turizmine çok katkısı olabilir. Eğer aynı anda antik limanlarda çalışmalar başlatılırsa, buraya kültür turları düzenlenebilir, şehir içi turları düzenlenebilir. Kültür turizmine meraklı birçok kişi buraya karadan ve denizden ziyarete gelebilir. Bu yönden çok önemli. Burası Mersin'in kent olarak marka değerini çok artıracak bir adım olabilir" ifadelerini kullandı.