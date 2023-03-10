Video Yaşam Apartmanın 'whatsapp grubu', hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video
Apartmanın 'whatsapp grubu', hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video

Apartmanın 'whatsapp grubu', hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video

10.03.2023 | 15:11

Antalya’da bir apartmana girip tüm dairelerin klima borularını kesen hırsız, çatıya çıkıp çaldığı kabloları ayıklayıp 2 saat boyunca istifledi. Sesleri duyan bina sakinlerinin WhatsApp grubundan birbirlerini uyarmasıyla planları alt üst olan hırsız, kaçtığı binada çalma girişiminde bulunduğu boruları bıraktı; kaçarken de şişme yeleği, eldiveni ile pensesini bırak olay yerinde bıraktı. Öte yandan hırsızla apartman sakini arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 4 katlı bir apartmana giren kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, dikkat çekmemek için depremzede olduğunu söyledi ve tüm dairelerin klima borularını kesti. Ardından binanın çatısına çıkıp 2 saat boyunca kestiği kabloları ayıklayıp istifleyen hırsız, apartmandan çıkmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada sesi duyan bina sakinleri, WhatsApp grubundan hırsızlık olabileceği yönünde birbirlerine uyarılarda bulundu. Hırsızı yakalamak için evinden çıkan Erkan Sönmez, hırsızla göz göze geldi. Binadan çıkacağı anda Sönmez'in yeleğinden tuttuğu şüpheli, kaçmayı başardı. Bir müddet hırsızı kovalayan Sönmez, yakalayamayınca elinde hırsıza ait ve ceplerinde eldivenle pensenin bulunduğu yelekle polise haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, verilen eşkale göre hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

"KOMŞULAR WHATSAPP GRUBUNDAN HIRSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Olayı anlatan Erkan Sönmez, "Binada oturan komşularımız WhatsApp gurubundan hırsız olduğunu söyledi. Ben aşağı inip baktığımda hırsız yoktu. Halen içeride olduğunu söylediler. Kapıda polisin gelmesini beklerken birisi aşağı indi. Hırsız olduğunu bilmiyordum, üçüncü kattaki dairenin komşusu olduğunu söyledi. 'Ben sizi daha önce görmedim' deyince kaçmaya yeltendi. Yakalamaya çalıştım anca yeleği elimde kaldı" dedi.

"HEPSİNİ AYIKLAMIŞ"
Hırsızın yaklaşık 2 saat boyunca bina içerisinde kaldığını belirten Sönmez, "Çatıya gittiğimizde kablolar oradaydı. Hepsini ayıklamış, bir kısmını çantaya koymuş. Çatıdan bizim aşağıda olduğunu görünce malzemeleri almadan aşağı inmiş. Malzemeleri alamadı, kendi malzemeleri burada kaldı" diye konuştu.

HIRSIZ KOVALAMACASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, bina sakinlerinden Erkan Sönmez ile şüphelinin kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cadde üzerinde kaçması ve Sönmez'in şüpheliye ait yeleği elinde tutarak kovalaması yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Apartmanın ’whatsapp grubu’, hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video 04:36
Apartmanın 'whatsapp grubu', hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video 10.03.2023 | 15:11
Tek teker polisten kaçan motosikletliye 23 bin lira ceza  | Video 00:17
Tek teker polisten kaçan motosikletliye 23 bin lira ceza  | Video 10.03.2023 | 14:42
Bahçelievler’de balkonu çöken bina tahliye edildi | Video 08:20
Bahçelievler’de balkonu çöken bina tahliye edildi | Video 10.03.2023 | 14:07
Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video 03:13
Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video 10.03.2023 | 13:46
Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan şahsa böyle kurşun yağdırdı | Video 02:39
Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan şahsa böyle kurşun yağdırdı | Video 10.03.2023 | 13:46
Depremzede aile Aksaray’da kaza yaptı: 4 yaralı | Video 01:47
Depremzede aile Aksaray’da kaza yaptı: 4 yaralı | Video 10.03.2023 | 13:49
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video 01:11
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video 10.03.2023 | 13:46
FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan şüpheliler, otoyolda yakalandı | Video 04:06
FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan şüpheliler, otoyolda yakalandı | Video 10.03.2023 | 13:29
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video 01:11
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video 10.03.2023 | 13:21
4 yaşındaki Muhammet, Bakan Koca’nın kucağında ’Zilzal Suresi’ni okudu | Video 00:28
4 yaşındaki Muhammet, Bakan Koca'nın kucağında 'Zilzal Suresi'ni okudu | Video 10.03.2023 | 12:38
Nesli tükenmekte olan köpek balığı teknede böyle doğum yaptı | Video 07:03
Nesli tükenmekte olan köpek balığı teknede böyle doğum yaptı | Video 10.03.2023 | 12:48
Arnavutköy’de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada | Video 01:06
Arnavutköy’de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada | Video 10.03.2023 | 12:47
Elektrikli bisikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı | Video 00:47
Elektrikli bisikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı | Video 10.03.2023 | 12:47
Kayıp olan iki çocuk annesi kadın için arama çalışması başlatıldı | Video 03:29
Kayıp olan iki çocuk annesi kadın için arama çalışması başlatıldı | Video 10.03.2023 | 12:47
Enkaz altından çıkarılan ‘Enkaz’ isimli köpek Trabzon’da yeni yuvasına kavuştu | Video 03:03
Enkaz altından çıkarılan ‘Enkaz' isimli köpek Trabzon'da yeni yuvasına kavuştu | Video 10.03.2023 | 12:47
12 yaşındaki Muhammet, kedisini depremden 5 gün sonra ağır hasarlı binadan kurtardı | Video 03:10
12 yaşındaki Muhammet, kedisini depremden 5 gün sonra ağır hasarlı binadan kurtardı | Video 10.03.2023 | 11:43
Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz’dan önemli açıklamalar | Video 05:25
Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan önemli açıklamalar | Video 10.03.2023 | 12:06
Depremde hem ikiz çocuklarını hem de eşini kaybetti | Video 07:52
Depremde hem ikiz çocuklarını hem de eşini kaybetti | Video 10.03.2023 | 11:49
Erzurum merkezli 5 ilde ’dolandırıcılık’ operasyonu; 20 gözaltı | Video 02:15
Erzurum merkezli 5 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 20 gözaltı | Video 10.03.2023 | 11:49
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber’de anlattı | Video 11:40
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video 10.03.2023 | 11:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA