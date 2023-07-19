Video Yaşam Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video
Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video

Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video

19.07.2023 | 14:17

Konya’da bir markete soyguna giden hırsızlar, 10 bin TL değerinde malzemeyi araca yükledikten sonra, kaçmak için arabaya bindi. Bindikleri arabayı çalıştıramayan hırsızlar daha sonra aşağıya inip, aracı itti. Komedi filmlerini aratmayan bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Konya'da 4 hırsız sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde bir markete girdi. Marketin depo kapısını zorlayarak açan ve paketlerdeki 10 bin TL değerindeki toz deterjanları araca yükleyen hırsızlar daha sonra olay yerinden ayrılmak istedi.

Arabaya binip, kontağı çeviren hırsızlar arabayı çalıştıramadı. Aşağıya inen hırsızlar bir süre aracı itekledi. Hırsızlar, çalıştırdıkları araçla olay yerinden kaçtı. Komedi filmlerin aratmayan bu anlak güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZLARI JANT KAPAĞI ELE VERDİ

Polis, hırsızların olayını gerçekleştirmeden önce yakalanmamak için arabanın plakalarını, ön panjurunu ve sağ ön jantını söktüklerini belirledi. KGYS kameralarından adım adım hırsızları takip eden polis, şüphelilerin gittikleri adresi belirledi.

Hırsızlar plakasını ve ön panjuru taktıkları aracın jant kapağını takmayı unutunca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan Sami Mete (32), Serhat Akpınar (29), Osman Mutlu (35) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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