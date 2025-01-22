Araçla gelip iş yerine kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 22.01.2025 | 11:30 İzmir'in Buca ilçesinde otomobiliyle gelip bir iş yerine kurşun yağdıran ve daha sonra da kayıplara karışan saldırgan yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 20 Ocak günü Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y.'ye (58) ait bir iş yeri, otomobiliyle bölgeye gelen bir kişi tarafından kurşunlandı. Şikayet üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM)Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelinin K.K. (23) olduğunu belirledi. Silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.