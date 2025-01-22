Araçla gelip iş yerine kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video
İzmir'in Buca ilçesinde otomobiliyle gelip bir iş yerine kurşun yağdıran ve daha sonra da kayıplara karışan saldırgan yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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