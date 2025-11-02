Video Yaşam Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video
02.11.2025 | 10:13

Beyoğlu’nda M.A., (13) aynı okulda okuduğu arkadaşı E.D. (13) ile tartıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan M.A., önünü kesen E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. M.A.’nın boynuna 4 dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan M.A., "Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş" şeklinde konuştu. Adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.'nin arasında tartışma çıktı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.'nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., komşusunun aracıyla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI
Boynuna 4 dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI
Diğer yandan E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

"KATLİAM YAPACAĞIM MİRAÇ OKULA GELEMEYEBİLİR" DEMİŞ'
Olayla ilgili konuşan M.A. "Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu. Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada da 4 dikiş atıldı. Yakalandı şu an gözaltında. Daha önce böyle bir olayı olmamış, kimseyi bıçaklamamış. Bıçağı cebine koymuş sonra karakolda bulmuşlar" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen E.D. 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

