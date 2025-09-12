Arnavutköy’de feci kaza: Kamyon çarptığı aracı metrelerce böyle sürükledi | Video
İstanbul Arnavutköy’de kamyon sürücüsü, hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonun aracı metrelerce sürüklediği anlar araç içi kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun hafif ticari araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği anlar yer aldı. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralıların ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
