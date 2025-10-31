Video Yaşam Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video
31.10.2025 | 12:37

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde bir şüpheli, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırıya uğrayan yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliye yönelik arama çalışması başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırgan şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.
