Video Yaşam Artvin Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video
Artvin Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Artvin Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

08.12.2024 | 08:42

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

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