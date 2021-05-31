Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, kobra yılanı zehri ve arı zehri ele geçirildi
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Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira olan 110 tüp kobra yılanı zehri ve 120 tüp arı zehri ele geçirildi.
Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.B. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Ekiplerin araçta ve sürücünün üzerinde yaptığı aramada 110 tüp kobra yılanı zehri ve 120 tüp arı zehri ele geçirildi. Zehre el konulurken, B.B. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ele geçirilen zehrin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 350 bin lira olduğu belirtildi.