Video Yaşam Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video
Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video

Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video

14.12.2024 | 08:34

Artvin’in Arhavi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç okul binasına devrildi. Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski gerekçesiyle tünel ulaşıma kapatıldı.

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Arhavi'de etkili olan fırtına, Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki ağacın okul binasına devrilmesine neden oldu. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Arhavi Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Yetkililer, rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından ağacın kesim işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

TÜNEL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası Aşağı Hacılar Mahallesi tünel çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle yol, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgenin güvenliğini sağlayarak araç trafiğini alternatif güzergahlara yönlendirdi.
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