Aşı olana Adana kebap bedava | Video

Adana’da bir kebapçı aşılamaya teşvik için aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Vatandaşlar duyurunun ardından aşılarını olup kebapçıya akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyada ise başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede korona virüs aşısı olanlara çeşitli ödüller vaat ediliyor.

Adana'da ise bir kebapçı aşılamanın hız kesmeden devam etmesi için dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.

"İNSANLARIN AŞI OLMASINI BEKLİYORUZ"

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan kebapçı Uğur Aydın, aşıya teşvik için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Korona virüs nedeniyle uzun süre paket servisle devam ettik. Şimdi açıldık ve aşılama yapılırken de bir katkımız, teşvikimiz olsun diyerekten aşı vurulup gelen ilk bin kişiye kebap ikram ediyoruz. Şu ana kadar 700 kişi geldi ve onlara ücretsiz kebaplarını dağıttık. Şimdiyse geriye kalan insanların tek tek aşı olmasını bekliyoruz. Biz de aşılarımızı olduk" diye konuştu.

"DESTEK İÇİN KEBAP İKRAM EDECEĞİZ"

Aşıyla birlikte eski günlere döneceklerine inandıklarını söyleyen Uğur Aydın, "Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Biz de Adanamızı temsil etmek için hem aşılamaya destek olsun diye kebaplarımızı ikram edeceğiz. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ADANA OLARAK KEBABA DÜŞKÜNLÜĞÜMÜZ VAR"

Kampanyayı sosyal medyada duyup gelen Selahattin Gökdağ isimli vatandaş, "Aşı olanlara kebap ısmarlayacağız duyurusunu görünce biz de aşımızı olup kebap yemeye geldik. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Bu uygulama çok güzel. Adana olarak zaten kebaba düşkünlüğümüz var. Herkesi aşı olmaya da kebap yemeye de bekleriz" dedi.

İkinci doz aşısını olup kebap yemeye gelen Abdurrahman Karaikiz, "Aşı olmaya teşvik amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. İkinci dozumu yaptırdım. Geldim ben de kebabımı yiyorum. Adanalı için güzel bir uygulama. Bence bu uygulamanın üzerine tüm Adana aşıyı yaptırır" diye konuştu.