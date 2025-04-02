Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü | Video
Bursa'da, izne gelen askeri usta birliğine yolcu etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götüren yakınlarının bulunduğu minibüsün takla attığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Muharrem Baysal yönetimindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün kontrolsüz bir şekilde giderek yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp, devrildiği görüldü. Ardından ise iki aracın geldi kameraya yansıdı. 2 yaşındaki Tuğsem Akçay’ın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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