Video Yaşam Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü | Video
Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü | Video

Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü | Video

02.04.2025 | 10:02

Bursa'da, izne gelen askeri usta birliğine yolcu etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götüren yakınlarının bulunduğu minibüsün takla attığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Muharrem Baysal yönetimindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün kontrolsüz bir şekilde giderek yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp, devrildiği görüldü. Ardından ise iki aracın geldi kameraya yansıdı. 2 yaşındaki Tuğsem Akçay’ın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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