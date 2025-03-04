Ataşehir'de aracın 2 yayaya çarptığı feci kaza kamerada | Video
İstanbul Ataşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya hızla giden hafif ticari araç çarptı. İki yaya metrelerce sürüklenirken o anlar araç içi kamerasına yansıdı.
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