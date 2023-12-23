Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı | Video
Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol ayrımındaki bariyere girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Uğur Arslan yaralandı.
Kemerburgaz'da ihbar üzerine olay yerini itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.
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