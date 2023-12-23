Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı | Video 23.12.2023 | 08:45 Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol ayrımındaki bariyere girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 07.00 sularında Ataşehir TEM Otoyolu ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyretmekte olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak otoyol ayrımındaki bariyere girdi.Kaza sonucu otomobil sürücüsü Uğur Arslan yaralandı.Kemerburgaz'da ihbar üzerine olay yerini itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.