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00:54
Konya’da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 1 gözaltı | Video 03.11.2022 | 11:12
02:48
02:55
Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video 03.11.2022 | 10:51
10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 03.11.2022 | 10:50
00:27
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Arnavutköy’de gündüz vakti restoranda çanta hırsızlığı kamerada | Video 03.11.2022 | 09:17
01:16
Hatay'da göçmen kuşların uğrak yerinde yangın | Video 03.11.2022 | 09:02
01:11
İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti | Video 03.11.2022 | 09:04
00:35
Son Dakika: İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar | Video 03.11.2022 | 08:49
06:36
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Bandırma'da trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 03.11.2022 | 08:40
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Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 02.11.2022 | 23:32
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Şişli'de minibüs alev topuna döndü | Video 02.11.2022 | 21:21
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