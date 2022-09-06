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OTOMATİK OYNAT
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7 yaşındaki çocuk annesine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı | Video 06.09.2022 | 13:00
04:34
Yenikapı'da feci kaza! İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı | Video 06.09.2022 | 13:34
00:36
Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan, hem ehliyetten oldu | Video 06.09.2022 | 12:53
00:47
Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı | Video 06.09.2022 | 12:54
02:56
Ankara emniyetinden “Ahsen” operasyonu | Video 06.09.2022 | 13:01
03:05
Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak | Video 06.09.2022 | 12:53
01:12
Van Gölü’nde kartpostallık günbatımı | Video 06.09.2022 | 12:54
02:29
Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat kamerada | Video 06.09.2022 | 12:53
01:04
00:12
Trafikte lastik yaktı ehliyetinden oldu | Video 06.09.2022 | 12:07
02:23
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Eylül 2022 Salı atv izle! 06.09.2022 | 12:02
09:34
02:26
21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video 06.09.2022 | 11:32
03:00
Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı | Video 06.09.2022 | 10:50
04:10
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Ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı | Video 06.09.2022 | 10:44
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Motosiklet orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.09.2022 | 10:01
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Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 06.09.2022 | 09:28
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