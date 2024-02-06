Video Yaşam Avcılar'da cinayet! Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü | Video
Avcılar'da cinayet! Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü | Video

Avcılar'da cinayet! Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü | Video

06.02.2024 | 15:42

Avcılar'da Mehmet Karakoç, eski eşinin sevgilisiyle arasında çıkan arbede sonucunda silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Sevgilisinin eski eşini öldürdüğü belirlenen şüpheli Ayhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Hasan Önal Caddesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Neslihan Ö. (44), sevgilisi Ayhan B. (40) ile eski eşi Mehmet Karakoç'a (52) ait kafenin önüne geldi. Burada bir süre sonra Ayhan B. ile eski eş Mehmet Karakoç arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Mehmet Karakoç Ayhan B.'yi bıçakla yaraladı. Ayhan B. ise belindeki tabancayı çekerek Mehmet Karakoç'a ateş etti. Daha sonra Ayhan B. ile Neslihan Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Mehmet Karakoç, Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karakoç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde Ayhan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hafif yaralanan Neslihan Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Elinden hafif yaralanan Ayhan B. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete getirildi.

Öte yandan ifadesi alınan Neslihan Ö.'nün 18 Ocak'ta sevgilisi Ayhan B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiği şikayetiyle emniyete başvurduğu ancak, bu kişinin aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Cinayet ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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