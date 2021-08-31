Avcılar’da lunaparkta 19 yaşındaki genç kızın şok ölümü | Video
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Avcılar’da ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bindiği oyuncakta 19 yaşındaki Zeynep Günay fenalaşarak hayatını kaybetti. Lunapark görevlilerinin genç kıza gerekli müdahaleyi yapmadığı iddia edildi. Lunapark yönetiminden şikayetçi olacağını söyleyen genç kızın ailesi, görevlilerin "2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir” dediğini anlattı. 19 yaşındaki Günay'ın bindiği oyuncaktan son anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.