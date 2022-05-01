Video Yaşam Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video
Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video

Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video

01.05.2022 | 09:40

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İsimlerini Hun Türkleri’nden alan “Huns MC Turkey” adlı motosiklet tutkunu grup, motosiklet geçişlerine açılan Avrasya Tüneli’nden geçen ilk motosikletliler olarak tarihe geçti.

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Avrasya Tüneli, gece saat 00.00'da motosikletlerin geçişine açıldı. Avrasya Tüneli'nden ilk geçenler, isimlerini Hun Türkleri'nden alan "Huns MC Turkey" adlı motosiklet tutkunu grup oldu. Polislerden ve devlet memurlarından oluşan yaklaşık 800 kişilik bir grubu temsilen 20 motosiklet tutkunu "Huns MC Turkey" grubu üyesi, saat 23.30'da Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde buluştu.

Avrasya Tüneli'nin motosiklet geçişlerine açılmasıyla birlikte "Huns MC Turkey" adlı grubun üyeleri saat 00.01'de tünele giriş yaptı. İki yıl önce kurulan ve kurucu üyeleri Cinayet Masası Polisleri'nden oluşan "Huns MC Turkey" motosiklet grubunun üyeleri, Avrasya Tüneli'nden geçen ilk motosikletliler olarak tarihe geçti. O anlar "Huns MC Turkey" motosiklet grubu üyeleri tarafından kayda alındı.

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