Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar | Video

Avrupa’da seçim öncesi Cumhur İttifakı’nın her organizasyonuna kapılar kapatılırken Millet İttifakı’na olağanüstü bir destek sağlanıyor. Avrupa’nın bu çifte standardına tepki gösteren AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi, “Seçim yasağı sadece Cumhur İttifakı partilerine uygulanıyor. Millet İttifakı partilerine destek veriyorlar. Bu seçimlere dolaylı yoldan müdahaledir” ifadelerini kullandı.