Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi | Video

Ay, Jüpiter ve Venüs’ün yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi. Hilal biçimindeki Ay Taksim Camii ile birlikte görüntülenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.